СП Mail.ru Group и Сбербанка получит 75,6% сервиса экспресс-доставки продуктов "Самокат"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group подписало обязывающее соглашение по инвестициям в сервис экспресс-доставки продуктов "Самокат". В результате сделки СП получит 75,6% сервиса, говорится в совместном сообщении компаний.

Совместное предприятие получит контроль в "Самокате", выкупив доли финансовых инвесторов проекта. Основатели и менеджмент сервиса останутся совладельцами компании, сохранив за собой миноритарные пакеты. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2020 г. после одобрения Федеральной антимонопольной службы России. Сумму инвестиций стороны не раскрывают.