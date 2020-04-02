Россия призывает продолжить развитие механизма INSTEX для расчетов с Ираном

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Усилия по развитию механизма Евросоюза по финансовым расчетам с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торговых обменов") необходимо продолжить развивать. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о первой поставке медицинских товаров в исламскую республику в рамках этого инструмента.

"Определенный результат достигнут. Теперь необходимо продолжить усилия в этом направлении, последовательно совершенствуя наработанные схемы и повышая их качество и динамику", - сказала дипломат.

По ее словам, Россия с самого начала приветствовала создание INSTEX, однако на подготовку этого механизма ушло очень много времени - почти год. Часть этого срока ЕС "потратил на борьбу с ветряными мельницами".

"Мы понимаем, что создание эффективных инструментов, позволяющих нивелировать воздействие незаконных односторонних санкций США, - дело для Евросоюза новое, трудоемкое", - отметила Захарова.

Она пояснила, что залогом эффективности механизма расчетов с Ираном может стать скорейшее включение в его действие товаров, подпадающих под американские ограничения. Кроме того, состав учредителей INSTEX должен пополнить крупные торговые партнеры Тегерана, не являющиеся членами ЕС. "При такой постановке дела можно надеяться, что INSTEX наберет силу, оправдает возлагаемые на него надежды в качестве действенного элемента глобальной антисанкционной инфраструктуры", - пояснила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что необходимость подобных инструментов становится все более очевидной в условиях общих глобальных вызовов, одним из которых является пандемия коронавируса. Она указала, что применение односторонних санкций в этих условиях "абсолютно неприемлемо, цинично и безнравственно".

31 марта МИД ФРГ информировал, что Франция, Германия и Великобритания провели первую сделку с Ираном по поставке товаров медицинского назначения с использованием INSTEX, который был создан в январе 2019 года для обеспечения банковских операций в условиях санкций США.