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Новак назвал бессмысленным продление сделки ОПЕК+ в условиях пандемии

Меры по сокращению добычи на 20 млн баррелей в сутки в рамках ОПЕК+ невозможны, нужно дождаться восстановления спроса, считает глава Минэнерго

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сделка ОПЕК+ не имела бы смысла в ситуации пандемии коронавируса, поскольку спрос упал в 10 раз больше предполагаемого сокращения добычи в рамках альянса. Об этом сообщил в четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Могу вам сказать точно, что сама сделка ОПЕК+ в таких условиях, как сегодня, абсолютно не имела бы никакого действия, даже те предложения, которые предлагала Саудовская Аравия о 1,5 млн баррелей [в сутки] сокращения добычи", - сказал он.

По словам Новака, на мировом рынке отмечается сокращение потребления нефти от 10 млн до 15 млн баррелей в сутки. "Представьте: это в 10 раз больше, чем обсуждалось 6 марта в Вене. 1,5 млн баррелей в сутки не спасли бы ситуацию", - добавил глава Минэнерго РФ.

Реальный прирост добычи нефти стран ОПЕК с 1 апреля необходимо подтвердить цифрами, размещать объем стало сложнее, сказал Новак. "Я не уверен, что наши коллеги начали наращивать добычу, надо это все подтверждать цифрами, а не словесными интервенциями. Сейчас очень сложно размещать излишние объемы несмотря на то, что нефть Саудовской Аравии или нефть РФ наиболее конкурентоспособная в мире с точки зрения себестоимости. С каждым днем размещать становится гораздо сложнее", - сказал он, отвечая на вопрос, почему Россия не начала наращивать добычу нефти с 1 апреля.

Меры по сокращению добычи на 20 млн баррелей в сутки (б/с) в рамках ОПЕК+ невозможны, нужно дождаться восстановления спроса, сказал Новак.

"Основной фактор, который повлиял на снижение цен, безусловно связан с распространением коронавируса по всему миру и теми беспрецедентными мерами, которые предпринимают правительства по ограничению экономической активности в странах... Эта ситуация изменится только в том случае, если начнется увеличение спроса. Невозможно принять меры по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ на 20 млн баррелей в сутки. Из общей добычи всех стран ОПЕК - это, наверно, половина", - сообщил Новак.

Падение спроса на нефть в ближайшие недели продолжится, но он может сократиться еще на 20 млн б/с. "Мы ожидаем, что сокращение потребления нефти в мире продолжится и мы можем получить выход на сокращение до 20 млн баррелей в сутки в ближайшие недели", - сказал он.

Российские компании разместили нефть в апреле в полном объеме, но цена не удовлетворяет никого. "Тем не менее, что важно, что отмечают наши компании: сейчас апрельские объемы размещены, <...> несмотря на то, что сократилось потребление на нефтеперерабатывающих заводах Европы. Наша нефть достаточно конкурентоспособна, и мы вот на апрель не видим проблем с размещением. Конечно, цена на нефть низкая, она не удовлетворяет никого", - сказал Новак.

Ухудшение ситуации

Минэнерго России и нефтяные компании ожидают ухудшения ситуации на нефтяном рынке в ближайшие недели. "Буквально вчера общался с руководителями нефтяных компаний, обсуждали ситуацию на рынке в целом. И оценки наши все практически сходятся в одном: в ближайшие несколько недель ситуация будет на рынке еще ухудшаться, и падение спроса будет продолжаться", - сказал Новак

Наращивать добычу нефти в текущей ситуации для России нецелесообразно, Минэнерго продолжает мониторить ситуацию на рынке вместе с нефтяными компаниями. "На мой взгляд, это просто нецелесообразно в текущей ситуации делать, это разумное решение, которое принимают наши компании. С нашими компаниями мы на связи, каждые два дня мониторим ситуацию", - ответил он на соответствующий вопрос.

Министр отметил, что ряд стран также объявляют о намерении не увеличивать добычу нефти. "Мы видим, что некоторые страны объявляют о том, что они сокращают добычу, и это тоже выравнивает и балансирует. Но, тем не менее, в рамках баланса спроса и предложения избыток все равно остается и этот избыток в первую очередь идет на увеличение запасов в хранилищах", - пояснил он..

Спрос на АЗС

Потребление бензина и дизельного топлива на российских АЗС на фоне мер по борьбе с распространением коронавируса уменьшилось на 10-15%, в Москве - на 20-30%. В течение ближайшей недели или двух снижение может составить 40%, сказал Новак.

"В Москве мы видим снижение потребления бензина и дизельного топлива на АЗС на 20-30% за счет снижение перевозок и активности передвижения. В других крупных городах пока 10-15% снижение", - отметил он. "Я не думаю, что у нас (сокращение спроса на АЗС - прим. ТАСС) дойдет до 70%, но до 40% снижение потребления, думаю, мы увидим в течение ближайшей недели - двух", - добавил министр.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефтиПандемия коронавируса нового типа
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