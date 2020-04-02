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Захарова: механизм помощи россиянам за границей будет готов в ближайшие дни

По ее словам, на сегодняшний день посольства "точечно используют возможности для оказания помощи нуждающимся по различным вопросам"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Механизм оказания материальной помощи россиянам за границей в условиях коронавируса за счет выделенных МИД средств будет готов в ближайшие дни. Об этом заявила в четверг официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Как только механизм будет разработан детально, я надеюсь, мы исходим из того, что это произойдет буквально в ближайшие дни, посольства получат соответствующие инструкции", - подчеркнула дипломат.

По ее словам, на сегодняшний день посольства "точечно используют возможности для оказания помощи нуждающимся по различным вопросам".

Захарова также напомнила о мерах и решениях, которые на данный момент приняты, разрабатываются и будут реализованы для помощи россиянам. Она отметила, что по итогам очередного заседания президиума координационного совета 30 марта МИД России было поручено обеспечить доступ Минкомсвязи, Фонда социальной страхования РФ и рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению коронавируса к сведениям о российских гражданах, изъявивших желание вернуться в страну.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ напомнила всем, кто возвращается в Россию, об обязанности следовать предписаниям, установленным для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Правительство РФ поручило Минфину выделить МИД средства для поддержки российских граждан, которые не имеют возможности вернуться из-за границы на фоне ситуации с пандемией, нуждаются в материальном содействии и не располагают жильем в стране пребывания. МИД России предписано "обеспечить предоставление материальной поддержки" указанным гражданам РФ.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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