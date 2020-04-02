Минфин подготовил законопроект об учете медоборудования при расчете налога на прибыль

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Минфин подготовил и направил в правительство законопроект об учете расходов, связанных с приобретением средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики коронавируса и медицинского оборудования при расчете налога на прибыль компаний. Об этом говорится в материалах на официальном сайте Минфина.

"Минфин России в соответствии с поручением по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ подготовил и направил в Правительство РФ законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс. Данные изменения позволят организациям снижать свою налогооблагаемую прибыль на расходы, связанные с приобретением средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции и медицинского оборудования для ее диагностики и лечения", - говорится в материалах.

Отмечается, что предполагаемые законом нормы будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавируса заявил, что затраты компаний на покупку масок, тест-систем и другого медоборудования для борьбы с коронавирусом будут учитываться при расчете налога на прибыль.