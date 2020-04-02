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Матвиенко просит производителей питьевой воды включиться в эксперимент по маркировке

В качестве плюсов спикер Совфеда отметила, что участникам эксперимента будет бесплатно предоставлено оборудование

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила сенаторов провести в своих регионах работу, чтобы подключить как можно большее число производителей к эксперименту по маркировке упакованной воды.

"Пожалуйста, проведите работу в своих субъектах. Я считаю, что добросовестные компании более, чем кто-либо другой, заинтересованы включиться в эту работу, потому что они поднимают все время тему контрафакта и неравных конкурентных условий. Сделайте так, чтобы ваши компании [в регионах, которые представляют сенаторы] подали заявки на участие в эксперименте по маркировке воды", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в четверг.

В качестве плюсов такого эксперимента спикер Совфеда отметила то, что в его рамках производителям воды будет бесплатно предоставлено оборудование. Кроме того, по ее словам, это позволит вытеснить с рынка тех, "кто разливает воду в Мытищах из-под крана".

Матвиенко напомнила, что ранее была введена маркировка вина и молока. "Теперь надо так с водой: это минеральная вода из источника, это питьевая вода такая, а это вода из-под крана с добавленными туда солями. Люди, покупая воду, должны понимать, что они могут налить воду из-под крана, добавить туда таких солей и не покупать дорогостоящую бутилированную воду", - сказала председатель верхней палаты парламента.

"Год дается на эксперимент. Он вскроет всех тех, кто разливает воду из-под крана", - заключила Матвиенко.

Правительство России 30 марта утвердило проведение в России с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года эксперимента по маркировке средствами идентификации упакованной воды (включая природную или искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ). Участие в эксперименте, согласно постановлению, добровольное.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 г. обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июня 2020 года предусмотрена обязательная маркировка молочной продукции, а с 1 июля - маркировка лекарств. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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