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Минфин готовит законопроект о приостановке акцизов на денатурированный спирт

Проект закона позволит использовать конфискованный спирт для медицинских целей

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов готовит законопроект о временной приостановке действия акцизов на денатурированный спирт. Проект в том числе позволит использовать конфискованный спирт для медицинских целей в период распространения коронавируса. Об этом сообщил в четверг первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

"Для тех регионов, которые готовы к расширенному производству спиртосодержащих антисептиков, на складах готовы к отгрузке сейчас в Росспиртпроме 900 тыс. декалитров спирта, надо иметь в виду. Конфискат, который мы за 5 лет конфисковали, тоже готов к употреблению. Кроме того, Минфин готовит сейчас законопроект, который вот-вот поступит к нам, о временной приостановке акцизов на денатурированный спирт, это тоже источник для производства [дезинфицирующих средств]", - пояснил Рябухин на заседании Совфеда.

Сенатор уточнил ТАСС, что в данный момент на складах Росспиртпрома находится 25 млн литров конфискованного с более чем 700 заводов спирта. "Его можно денатурировать, чтобы он вторично не попал в незаконный оборот, но для этого нужно внести изменения в Налоговый кодекс о приостановке акцизов", - пояснил Рябухин. "Акциз на спирт повысился в пять раз с января текущего года. Если на медицинские нужды направлять спирт денатурированный и не отменить акциз, то медицинский препарат будет стоить в пять раз дороже", - добавил сенатор

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила временно разрешить производить медицинские маски и антисептики без лицензии на период распространения коронавируса. Она привела пример с парфюмерными предприятиями, которые могли бы производить дезинфицирующие средства, но у них нет разрешения работать с этиловым спиртом.

Теги
РоссияРябухин, Сергей Николаевич
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