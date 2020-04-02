Эксперты: винзаводы РФ уходят на карантин из-за коронавируса, но урона отрасли не будет

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Часть винодельческих предприятий России временно приостанавливают работу, у некоторых возникли сложности с поставками саженцев для виноградников, а торговые сети отмечают снижение спроса на некоторые категории вин. При этом опрошенные ТАСС эксперты уверены, что серьезных последствий для отрасли из-за ситуации с коронавирусом не будет: если предприятия и понесут убытки, они возместят их уже до конца года.

Президент России Владимир Путин в своем обращении объявил нерабочими дни до 30 апреля для всех предприятий, за исключением тех, которые обеспечивают жизнедеятельность регионов или производят продукты и товары первой необходимости. Во многих регионах введен режим обязательной самоизоляции. Не работают кафе и рестораны, запрещено бронирование мест в гостиницах. В некоторых субъектах сокращены часы продажи алкоголя.

"Особенность нашей отрасли - долгие процессы, отложенные последствия. Если что-то случается, то последствия могут быть очень нескоро, но коронавирус, надеюсь, не повлияет на производство, на наши виноградники, на сбор урожая осенью. Что до краткосрочного периода, то уже видно, что вина продается не меньше, чем раньше. Некоторые заводы остановились, но крупные предприятия работают, и дефицита продукции не предвидится", - сказал ТАСС президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Карантин для виноделов

Многие предприятия отрасли - как те, кто выращивает виноград, так и производители вина, - перевели на удаленный режим тех работников, для кого это было возможно сделать. На некоторых предприятиях дежурят всего несколько человек, как на ростовском винзаводе "Вилла звезда".

"Мы решили временно прекратить производство, будет выходить несколько дежурных сотрудников, смотреть за емкостями с виноматериалами, розлив осуществляться не будет. Будет осуществляться только доставка по уже полученным заказам", - сказал ТАСС коммерческий директор предприятия Дмитрий Радаев, уточнив, что все остальные сотрудники будут находиться на самоизоляции дома.

По словам Радаева, у предприятия есть необходимый запас продукции, чтобы выполнить обязательства по контрактам, однако если сложившаяся из-за коронавируса ситуация продлится дольше, то это может сказаться на поставках. "Запас необходимый есть для обеспечения тех контрактных обязательств, которые у нас уже есть, и для обеспечения тех контрактных обязательств, которые в финальной стадии подписания и начала поставок - это все будет обеспечено. Если будут какие-то новые договоренности, то мы будем смотреть по мере графика производства", - отметил он.

Временно приостановлено производство и на Севастопольском винодельческом заводе, отгрузки товара на этой неделе не производились, сообщил руководитель предприятия Александр Жежель. Однако на следующей неделе завод планирует возобновить работу. Исполнительный директор кубанской агрофирмы "Южная", которая входит в крупный винный холдинг "Ариант", Сергей Тарахно сообщил ТАСС, что на самоизоляцию отправлено максимальное число сотрудников. Те, кто продолжает работу, обеспечены средствами защиты, а в цехах, столовых и общежитиях ежедневно проходит дезинфекция.

"Абсолютно все сотрудники компании, которые по своим функциональным обязанностям не имеют прямого отношения к выполнению сельскохозяйственных работ, переведены на удаленный режим работы и находятся дома. Современные средства коммуникации позволяют управлять процессами удаленно, без ущерба для производства. Продолжили трудиться только те работники, которые непосредственно заняты на весенних полевых работах. Это виноградари, механизаторы, а также незначительное количество персонала, который обеспечивает выпуск техники в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Сложности с посадочным материалом

Представители отрасли указывают, что некоторые проблемы могут возникнуть из-за того, что временно закрыты границы РФ. По словам начальника профильного управления Минсельхозпрода Дагестана Гайдара Шуайбова, это уже привело к проблемам с закупкой посадочного материала - виноградари Дагестана планировали в этом году приобрести саженцы винограда в Сербии.

"В прошлые годы мы заложили 375 га (виноградников, для которых использовался импортный посадочный материал - прим. ТАСС), хотели заложить еще порядка 100 га, но, к сожалению, эти планы пока придется отложить", - пояснил Шуайбов. Однако, добавил он, большая часть работ по закладке виноградников запланирована на осень, поэтому пока серьезных проблем на предприятии не видят. В целом же по итогам сезона в Дагестане, где выращивается существенная доля российского винограда, не ждут особых потерь, сезонные работы на виноградниках проводятся.

Возглавляющий севастопольский завод Жежель выразил опасения, что могут возникнуть перебои с поставками импортных комплектующих. В первую очередь речь идет о пробках для бутылок игристого, которые используют на заводе, - их производят только в Испании и Португалии.

При этом объемы экспорта, по данным виноделов, не снижаются. "Наши китайские партнеры - это наш основной экспортный рынок - делают заявки на поставки в стандартном режиме, японские коллеги тоже. Хотя европейская сторона сейчас действительно заняла выжидательную позицию. Последствия в будущем в любом случае коснутся всех, учитывая, что спад потребительского спроса будет, но в данный момент этого еще не произошло", - сообщил заместитель гендиректора по внешнеэкономической деятельности крупного кубанского производителя вина "Фанагория" Михаил Лелюк.

Похожая ситуация и у крупнейшего крымского производителя - ПАО "Массандра". В этом году предприятие увеличивает объемы экспортных поставок, за первый квартал реализовано 155 тыс. бутылок, в основном это крепленые и красные сухие вина. "Буквально сегодня наши китайские партнеры в связи с тем, что у них открылись возможности для продолжения сотрудничества, подали заявку, и сейчас мы будем готовить новую партию для отгрузки на Китай. В понедельник мы продолжим отгружать товар для наших белорусских партнеров", - уточнила гендиректор предприятия Янина Павленко.

Магазины работают, рестораны - нет

Большая часть продукции российских виноделов, как отмечают в отрасли, реализуется через торговые сети. В новосибирском торговом холдинге "Сибирский гигант" ТАСС сообщили, что в последнюю неделю марта продажи вина выросли незначительно - порядка 5%, но 1 апреля в магазинах у дома рост продаж вина составил 35%. Эти цифры сопоставимы с продажами выходного дня, рост может быть вызван тем, что многие люди сейчас не работают.

"За минувшую неделю - с 23 по 29 марта рост по тихим винам был на уровне 5%, игристые же вина, наоборот, просели. Вероятно, это говорит о том, что людям не до праздников", - сказала директор холдинга по маркетингу и рекламе Мария Бей. Она уточнила, что сейчас российского вина в ассортименте компании около 13-15% от общего числа и порядка 17-20% штучных продаж. Они показывают динамику, схожую с винами импортного производства.

Спрос на вина крымской "Массандры", рассказала Янина Павленко, увеличивается с начала года, и сейчас рост продолжается. "Несмотря на достаточно сложную ситуацию, мы видим, что спрос на наши вина продолжает расти благодаря тому, что сетевые магазины продолжают работать - 80% продаж приходится на них", - отметила она.

Из-за запрета на прием туристов в гостиницах, а также из-за закрытия кафе и ресторанов почти во всех регионах прекратилась реализация вин через эти каналы. "Это доля небольшая, она всегда была не более 3-5% от общего объема реализации российских вин. Но это, что называется, средняя температура по больнице. Ведь для тех, кто делает элитные вина, для малых предприятий, именно horeca (сфера гостинично-ресторанного бизнеса - прим. ТАСС) была основным каналом продажи, и для них это очень серьезно", - считает президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

Сами же виноделы смотрят на ситуацию, в основном, с оптимизмом. "Я считаю, [после возобновления работы сферы гостинично-ресторанного бизнеса] будет акцент делаться именно на российский продукт в целом, на месте рестораторов после стабилизации ситуации я бы делал так. Учитывая, что у нас громадное количество людей в этом году никуда не поедет из России, внутренний туризм не может не вырасти. А внутренний туризм означает внутреннее потребление, и это реальный шанс для российских производителей, как мы, увеличить реализацию своей продукции", - уверен директор по развитию ООО "Донское винодельческое хозяйство "Эльбузд" Владимир Гончаров.