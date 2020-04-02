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Олег Тиньков покидает пост главы совета директоров Тинькофф банка

По словам бизнесмена, он намерен сосредоточиться на своем здоровье
Олег Тиньков Сергей Коньков/ТАСС
Описание
Олег Тиньков
© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Олег Тиньков покинет пост главы совета директоров "Тинькофф банка" в течение ближайших недель. Об этом сообщил журналистам представитель Тинькова.

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Обращение Олега Тинькова. Полный текст

"Я намерен покинуть пост председателя совета директоров Тинькофф банка в течение ближайших нескольких недель. Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом", - процитировал представитель слова Тинькова.

При этом в октябре 2019 года бизнесмен начал процесс по переводу своей доли в TCS Group - головной структуры "Тинькофф банка" - в семейный траст. Переход прав владения вступил в силу 19 марта 2020 года.

Ранее бизнесмен заявил, что у него диагностирована острая форма лейкемии. По словам Тинькова, диагноз поставили еще в октябре.

В конце февраля налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. Тогда стоимость депозитарных расписок TCS Group в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже упала на 10,8%. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Совокупно по выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения.

Слушание по его делу назначено на 27 апреля.

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