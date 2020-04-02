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Пандемия коронавируса нового типа

В США биржевые индексы понизились на данных о росте обращений за пособиями по безработице

Индекс Dow Jones понизился до отметки 20 774 пункта

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Биржевые индексы в США в четверг понизились в свете последних данных Министерства труда США о росте числа обращений за пособиями по безработице в условиях кризиса, вызванного распространением коронавируса. Около 6,6 млн человек обратились за пособиями в течение недели, завершившейся 28 марта, а за неделю до этого за пособиями обратились 3,3 млн.

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Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, в первые минуты после начала сессии американский промышленный индекс Dow Jones понизился на 168,80 пункта (0,81%), до отметки 20 774 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 10,57 пункта (0,41%) и оказался на отметке 2 460 пунктов. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 41,95 пункта (0,57%), до отметки 73 181.

"И темпы, и масштабы сокращения числа рабочих мест поистине беспрецедентны", - привела в четверг газета The Wall Street Journal мнение Констанс Хантер, главного экономиста одной из крупнейших в мире аудиторских компаний KPMG. По ее оценкам, рост числа обращений за пособиями по безработице будет продолжаться, на рынке труда может быть потеряно до 20 млн рабочих мест.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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