Трамп надеется, что Эр-Рияд и Москва сократят добычу нефти минимум на 10 млн баррелей

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп надеется, что Саудовская Аравия и Россия начнут сокращать добычу нефти на 10 млн баррелей или больше. Соответствующее сообщение он опубликовал в четверг в Twitter . Глава Белого дома не уточнил, о сокращении объемов добычи за какой период идет речь.

"Только что побеседовал с моим другом Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, наследным принцем Саудовской Аравии, который поговорил с президентом России [Владимиром] Путиным, и я ожидаю и надеюсь, что они будут сокращать [добычу нефти] примерно на 10 млн баррелей и, возможно, значительно сильнее", - написал американский лидер. "Может быть, и до 15 млн баррелей. Прекрасные новости для всех!" - добавил позднее он.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в четверг ТАСС, что Путин не беседовал в последнее время по телефону с Мухаммедом бен Сальманом.

Ранее Трамп выразил уверенность в том, что Россия и Саудовская Аравия на определенном этапе придут к договоренности по ситуации на нефтяном рынке. При этом, по его словам, если Москва и Эр-Рияд не смогут достичь договоренности, у него есть собственный вариант действий для защиты американской нефтяной промышленности. Глава Белого дома не уточнил, что это за план, но подчеркнул, что предпочел бы не задействовать его.

Во вторник Трамп говорил, что Россия, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия будут совместно искать выход из нынешней ситуации на мировом нефтяном рынке.