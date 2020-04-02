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Мировые цены на нефть
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Саудовская Аравия призвала к срочной встрече ОПЕК+

Эр-Рияд хочет достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти, сообщает Саудовское агентство печати

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ должны в срочном порядке провести внеочередную встречу, чтобы достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти, говорится в заявлении Саудовского агентства печати.

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После этого заявления июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на пике подорожали на 46,7% - до $36,29 за баррель. При этом за последние три месяца под влиянием разных факторов - от разрыва сделки ОПЕК+ до эпидемии коронавируса и падения спроса на нефть - цена Brent упала до уровня $25 за баррель (а на пике падения опускалась $22 за баррель, до уровня марта 2002 года).

Министр энергетики РФ Александр Новак в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что Минэнерго и нефтяные компании ожидают ухудшения ситуации на рынке - в ближайшие недели спрос на нефть в мире может упасть на 20 млн баррелей в сутки. По словам Новака, в нынешней ситуации нецелесообразно наращивать добычу, такого мнения придерживается и Минэнерго, и российские компании. Он добавил, что ряд стран также объявил о намерении не увеличивать добычу.

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая стабилизировать цены на нефть на уровне $60 за баррель путем ограничения добычи, завершилась 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Россия предлагала продлить соглашение на прежних условиях и только на II квартал 2020 года, а Саудовская Аравия - усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

При этом президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия и Саудовская Аравия на определенном этапе придут к договоренности по ситуации на нефтяном рынке.

Теги
Саудовская АравияМировые цены на нефть
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