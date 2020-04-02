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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Brent подорожала более чем на 46%

Рост цены фьючерсов произошел на фоне заявления президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома надеется, что Россия и Саудовская Аравия начнут сокращать добычу нефти
Описание
© EPA-EFE/JUSTIN LANE

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на пике выросла на 46,7% - до $36,29 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.

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Однако затем рост замедлился, по данным на 18:06 мск Brent дорожает на 20,9% и торгуется на уровне $29,91 за баррель.

Цена на нефть WTI растет на 23,29% - до $25,04 за баррель, в пике роста достигала $27,39 за баррель, что на 34,86% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На фоне дорожающей нефти растут акции топливных компаний. Так, акции "Лукойла" подскочили на 11,87%, "Роснефти" - на 10,37%, "Башнефти" - на 8,46%, префы "Татнефти" - на 8,39%, обыкновенные акции "Татнефти" - на 8,03%, "Газпром нефти" - на 8,08%, "Новатэка" - на 6,22%, "Сургутнефтегаза" - на 5,97%, префы "Башнефти" - на 4,66%.

Рост цены фьючерсов произошел на фоне заявления президента США Дональда Трампа, что он надеется, что Саудовская Аравия и Россия начнут сокращать добычу нефти на 10 млн баррелей или больше.

Теги
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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