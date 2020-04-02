"Лаборатория Касперского" назначила нового управляющего директора в РФ, СНГ и Прибалтике

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Михаил Прибочий стал управляющим директором "Лаборатории Касперского" в России, странах СНГ и Балтии. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Лаборатория Касперского" сообщает, что с апреля 2020 года должность управляющего директора компании в России, странах СНГ и Балтии занял Михаил Прибочий. На этой должности он сменит Сергея Земкова, возглавлявшего российский офис "Лаборатории Касперского" в течение 12 лет", - сообщили в компании.

Первоочередной задачей Михаила станет качественное усиление позиций "Лаборатории Касперского" в сервисах, B2B и xSP-сегментах, а также увеличение доли рынка компании в странах ближнего зарубежья.

Ранее Прибочий в течение 10 лет занимал должность генерального директора компании глобального сервисного IT-дистрибутора Axoft. Сергей Земков продолжит работать в "Лаборатории Касперского" в должности советника генерального директора в сфере перспективных проектов в России.