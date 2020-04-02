Объем торгов на Мосбирже в марте достиг максимума за всю историю

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Объем торгов на рынках Мосбиржи в марте вырос на 48,8%, до 98,8 трлн рублей. Это максимальное значение за всю историю биржевых торгов, сообщили в четверг в пресс-службе площадки.

В сообщении отмечается, что положительную динамику продемонстрировали все основные рынки биржи. В частности, рынок акций вырос в четыре раза, срочный рынок - более чем в два раза. При этом рекордные объемы торгов зафиксированы на фондовом и срочном рынках, а также по операциям репо с центральным контрагентом (ЦК) и репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ).



Торги на рынках



Объем торгов на фондовом рынке в марте вырос более чем в два раза и достиг 5,183 трлн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос более чем в четыре раза, до 3,080 трлн руб. Среднедневной объем торгов вырос почти в четыре раза и составил 146,7 млрд руб.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился на 21,6%, до 2,103 трлн руб. Среднедневной объем торгов составил 100,1 млрд рублей. В марте на фондовом рынке Мосбиржи размещены 70 облигационных займов на общую сумму 1,243 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 521,9 млрд рублей.

Объем торгов на срочном рынке увеличился более чем в два раза и составил 15,6 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года или 278,7 млн контрактов.

Среднедневной объем торгов вырос до 744,7 млрд руб. Объемы торгов фьючерсными и опционными контрактами составили 273,2 млн и 5,5 млн контрактов соответственно.

Объем торгов на валютном рынке вырос на 32%, до 36,3 трлн руб. по сравнению с мартом 2019 года. На торги инструментами спот пришлось 11,7 трлн рублей, на сделки своп и форварды - 24,6 трлн рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Мосбиржи составил 1,727 трлн руб.

Объем торгов на денежном рынке увеличился на 49,4%, до 40,4 трлн руб., среднедневной объем операций составил 1,923 трлн руб. В том числе объем операций репо с ЦК вырос на 43,7%, до 23,7 трлн рублей, репо с КСУ увеличился на 36,1%, до 6,2 трлн руб.