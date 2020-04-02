Единороссы обсудят с Мишустиным допмеры поддержки бизнеса в связи с обращением Путина

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Единая Россия" на встрече с главой кабмина Михаилом Мишустиным могут обсудить дополнительные меры поддержки бизнеса в связи с поручением президента РФ Владимира Путина продлить нерабочие дни с сохранением заработной платы, заявил первый зампредседателя фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев.

"Я думаю, что будут предложены иные меры поддержки бизнеса. На предстоящих на следующей неделе встречах фракций с председателем правительства, я думаю, что мы эти вопросы будем обсуждать", - сообщил Исаев ТАСС.

Он напомнил, что премьер-министр РФ уже заявил о выделении более 2,5 млрд рублей на прямую поддержку определенных отраслей экономики. Речь, в частности, о помощи малому и среднему бизнесу в части выплаты зарплат, а также о поддержке занятости в сфере авиаперевозок, туризма, выставочного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования и бытовых услуг.

"И целый ряд мер уже принят - это и снижение страховых взносов вдвое, это и налоговые и кредитные каникулы", - отметил Исаев.

Президент России Владимир Путин в четверг в обращении к гражданам страны объявил о продлении нерабочих дней в РФ из-за коронавируса до 30 апреля. Он особо отметил, что нерабочие дни пройдут с сохранением за работниками их заработной платы. Ранее указом Путина нерабочая неделя с сохранением зарплат была объявлена с 30 марта по 5 апреля.

В России, по информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.