США допустили снятие санкций с "дочек" "Роснефти"

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов снимут санкции с дочерних компаний "Роснефти" после продажи ее активов в Венесуэле, если выяснится, что они действительно больше не работают в стране. Об этом заявил в четверг на телефонном брифинге для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

"В принципе, это верно. Если Rosneft Trading не имеет никакого отношения к Венесуэле, то санкции, которые были введены в ответ на действия в Венесуэле, <...> должны быть сняты. Я пока не знаю, так ли это на самом деле", - сказал он.

По словам Абрамса, у властей США нет уверенности в том, состоялась ли уже передача активов с юридической точки зрения. "Если будут факты, свидетельствующие о том, что Rosneft Trading больше не задействована в этом, то санкции будут сняты, да", - пояснил спецпредставитель по Венесуэле.

"Мы будим судить об этом в зависимости от ситуации на месте. Что стало с деятельностью "Роснефти", связанной с торговлей венесуэльской нефтью? Если будут факты, свидетельствующие о том, что Rosneft Trading больше не задействована в этом, то санкции будут сняты, да", - пояснил спецпредставитель по Венесуэле.



Ситуация вокруг передачи долей



Ранее сообщалось, что "Роснефть" заключила соглашение с компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добывающих предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях. В результате соглашения "Роснефть" получит 9,6-процентный пакет собственных акций.

В пресс-службе кабмина ТАСС сообщили, что владельцем активов "Роснефти" в Венесуэле стала компания, принадлежащая Российской Федерации. В тот же день была учреждена новая компания "Росзарубежнефть". Она полностью принадлежит Росимуществу.

18 февраля администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S.A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. 12 марта США объявили, что вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA.