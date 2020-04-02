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Эксперты: ограничения на продажу алкоголя в РФ повлекут рост безработицы и теневого рынка

При этом меры не приведут к снижению алкоголизации населения, считают опрошенные ТАСС специалисты

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Ограничения на продажу алкоголя, которые вводятся в ряде регионов России, приведут к росту безработицы и теневого рынка, но не будут способствовать снижению алкоголизации населения. Такую точку зрения ТАСС высказали опрошенные эксперты.

"Эти инициативы приведут к разорению большинства пивоварен, росту безработицы и увеличению потребления опасных для здоровья суррогатов", - считает председатель совета Союза пивоваров Даниил Бриман.

Согласно оценкам союза, одно рабочее место в пивоварении создает порядка 10 рабочих мест в смежных отраслях, таких как сельское хозяйство, логистика, торговля, производство упаковки. "В пивоварении напрямую занято порядка 40 тысяч человек. Это означает, что еще 400 тыс. человек имеют работу благодаря пивоварам", - подсчитал он. Что касается употребления спиртного населением, то, по мнению Бримана, оно достаточно быстро и легко найдет замену реализуемой в магазине продукции и начнет употреблять опасные для здоровья суррогаты, например настойку боярышника, что может усугубить и без того высокую нагрузку на отечественную систему здравоохранения.

О вероятности роста нелегального рынка сообщил и директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. "Серый рынок, безусловно, воспользуется данным ограничением для легальных производителей в условиях сохраняющегося спроса", - сказал он. Кроме того, по его мнению, наличие алкоголя в торговой точке является одним из факторов, сдерживающих рост цен на социально значимые товары. "Это особенно важно сейчас, когда платежеспособность населения снизилась из-за вынужденного карантина и приостановки некоторых видов деятельности", - сказал Дурдыев.

Как добавили в пресс-службе пивоваренной компании "Балтика", снижение объемов производства, связанное с серьезным (вплоть до полного запрета) ограничением оборота, неминуемо скажется на доходной части бюджета региона. Он также согласен с тем, что из-за вводимых в регионах России мер повысится рост производства суррогатов и контрафакта. "Мы выступаем за формирование единых правил продажи алкоголя в субъектах РФ на период до улучшения эпидемиологической обстановки, которые бы отвечали задачам государства и не повлекли за собой существенных потерь для бюджета и сохранили здоровье потребителей", - считают в компании.

Будет то, о чем забыли

Председатель союза потребителей России Петр Щелищ, считает, что в результате вводимых ограничений появится то, "о чем мы уже хорошо забыли: люди быстро поймут, что постучав в специальное окошечко, будет можно неофициально приобрести алкоголь". "Задачу, которую якобы ставят власти, чтобы люди меньше пили такими мерами точно не решить", - согласен президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. Кроме того, по его словам, в результате введения ограничений люди будут ходить за алкоголем только в определенные часы, что приведет к скоплению людей и распространению вируса.

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