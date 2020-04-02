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"Роснефть" в рамках buyback выкупила еще 361,5 тыс. своих акций и 913,8 тыс. GDR

Их стоимость оценивается примерно в $5,7 млн

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Компания "Роснефть" 2 апреля в рамках программы обратного выкупа приобрела 391,47 тыс. своих акций и 913,759 тыс. GDR, говорится в сообщении компании.

Стоимость выкупленных акций и GDR оценивается примерно в $5,7 млн.

Всего с начала реализации программы "Роснефть" выкупила 5 млн 377 тыс. 730 обыкновенных акций и 4,003 млн 736 GDR.

Бумаги приобретаются на "дочку" "Роснефти" - компанию "РН-Капитал". Банком-агентом выступает UBS.

Программа обратного выкупа "Роснефти" была одобрена в августе 2018 года. В соответствии с ней, могут быть приобретены обыкновенные акции компании на сумму до $2 млрд. Покупка бумаг началась 23 марта 2020 года.

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