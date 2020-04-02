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Дело в отношении Олега Тинькова

Олег Тиньков покинул пост главы совета директоров "Тинькофф банка"

Ранее банкир заявлял, что у него диагностирована острая форма лейкемии
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Олег Тиньков 2 апреля покинул пост главы совета директоров "Тинькофф банка", говорится в сообщении компании.

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"Олег Тиньков, основатель группы "Тинькофф", ушел с поста председателя совета директоров, чтобы сосредоточиться на своем здоровье", - указано в сообщении.

На пост председателя совета директоров был избран директор по развитию бизнеса Станислав Близнюк, который в связи с избранием покидает состав правления банка.

В свою очередь, Вячеслав Цыганов, директор по информационным технологиям, войдет в состав правления после утверждения его кандидатуры Банком России.

Ранее Тиньков заявлял, что у него диагностирована острая форма лейкемии. По словам банкира, диагноз был поставлен еще в октябре.

В конце февраля налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. Тогда стоимость депозитарных расписок TCS Group в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже упала на 10,8%. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Совокупно по выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения. Слушание по его делу назначено на 27 апреля.

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РоссияДело в отношении Олега Тинькова
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