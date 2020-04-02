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Ростех в апреле продолжит производство критически важной для РФ продукции в текущем режиме

При этом компания перевела большую часть сотрудников на удаленный режим

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Ростех в апреле продолжит производство критически важной для России продукции, в том числе оборонной, фармацевтической и медицинской в текущем режиме, сообщили ТАСС в госкорпорации. При этом Ростех перевел большую часть сотрудников на удаленный режим работы.

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"В апреле наши предприятия, занятые в производстве критически важной для государства продукции, продолжат работу в текущем режиме с учетом существующих ограничений", - сообщили в Ростехе.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин продлил оплачиваемые выходные до 30 апреля на фоне пандемии коронавируса.

По словам представителя компании, перевод на "удаленку" части сотрудников не означает полной остановки производств. "Однако о полной остановке производства речь не идет. На многих предприятиях есть участки непрерывного производственного цикла, которые функционируют постоянно. Не стоит также забывать, что Ростех - оборонно-промышленная компания, которая обеспечивает исполнение гособоронзаказа и решает множество других вопросов в сфере национальной безопасности", - сказали в Ростехе.

Продолжают работать предприятия, производящие фармацевтическую продукцию и медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, обеззараживатели, тепловизоры, термометры и многое другое.

При этом Ростех заявляет, что на действующих предприятиях внедряет все возможные меры для профилактики распространения коронавируса. У сотрудников бесконтактным способом измеряется температура, регулярно проводится дезинфекция рабочих мест, в помещениях устанавливаются устройства обеззараживания воздуха. Также Ростех оплачивает сотрудникам программу ДМС, отметил представитель компании.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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