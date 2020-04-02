Бюро кредитных историй фиксируют спад обращений банков за кредитными историями граждан

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Три крупнейших российских бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали снижение обращений банков за информацией о кредитных историях граждан. Об этом ТАСС сообщили в организациях.

Так, в Объединенном кредитном бюро отметили, что с 30 марта по 1 апреля (с понедельника по среду) поступило примерно на 43% меньше запросов, чем в среднем в аналогичные дни недели марта.

В бюро кредитных историй "Эквифакс" зафиксировали снижение числа заявок от банков с 30 марта более чем на треть.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что активность запросов новых кредитов снизилась после 22 марта.

"На наш взгляд, пока рано говорить о количественных показателях и оценивать это явление как тренд. И гражданам, и банкам необходимо время, чтобы адаптироваться к новым реалиям. Прежде всего, это касается режима самоизоляции и ограничения взаимодействия в банковских офисах. С определенностью можно сказать, что активность банков по мониторингу кредитных историй действующих заемщиков продолжает находиться на высоком уровне. Это свидетельствует о том, что банки внимательно следят за состоянием своего клиентского портфеля", - прокомментировал директор по маркетингу БКИ Алексей Волков.