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Пандемия коронавируса нового типа

Глава ТПП предложил отменить все налоги и ввести компенсации зарплат для бизнеса

Чтобы сохранить потребительский рынок, нужно повышать социальные выплаты, отметил Сергей Катырин

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предлагает властям отменить все обязательные выплаты и компенсировать часть заработных плат сотрудникам частных компаний для поддержки малых и средних предприятий (МСП) в связи с продлением нерабочих дней из-за эпидемии коронавируса. Такое мнение он высказал в четверг ТАСС, комментируя обращение президента РФ Владимира Путина.

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Президент РФ ранее распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. По словам российского лидера, региональным властям будут предоставлены дополнительные полномочия, какой режим вводить для борьбы с коронавирусом.

"Продление нерабочих дней будет очень болезненно для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), особенно для микробизнеса. По статистике, в числе субъектов МСП - порядка 94% микропредприятий с численностью сотрудников до 15 человек. У них какой-то финансовой "подушки безопасности", как правило, нет. Особенно тяжелая ситуация в тех направлениях, деятельность которых ограничена, это спортивная индустрия, выставочная деятельность, сфера общепита", - сказал Катырин.

В числе мер, которые в этой ситуации способны поддержать такие предприятия, он назвал временную отмену всех обязательных платежей - налогов, арендной платы. Также он предлагает со стороны государства "компенсировать определенный процент заработной платы сотрудникам компаний, которые официально работают и исправно платят налоги". При этом Катырин уточнил, что "суммы компенсаций могут быть разные, в зависимости от регионов страны", считая необходимым исходить из средней зарплаты в компании.

"Это прямой и действенный шаг, который покажет, что всем нужно быть официальными сотрудниками, в тени не прятаться. Второе: что государство готово в сложную минуту подставить плечо тем, кто честно платил и платит налоги. На мой взгляд, было бы очень правильно это сделать", - добавил Катырин.

Также он считает необходимым "свести к минимуму расходы для бизнеса, который работает и еще не испытывает ограничений, дав ему максимум возможностей". "Я думаю, чтобы потребительский рынок сохранить, нужно повышать социальные выплаты - пособия по безработице, пенсии. Сделать это с тем, чтобы определенный уровень потребления все-таки сохранить. А это даст возможность компаниям, которые продукты питания или другие товары производят, сохранить свое производство для внутреннего потребления", - заключил глава ТПП.

О ситуации с коронавирусом

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМалый и средний бизнесКатырин, Сергей НиколаевичПандемия коронавируса нового типа
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