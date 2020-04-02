Правительство одобрило введение квоты на экспорта зерна в размере 7 млн тонн

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Правительство одобрило введение квоты с 1 апреля на экспорта зерна из России в размере 7 млн т. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить с 1 апреля по 30 июня 2020 г. (включительно) количественное ограничение (квоту) на вывоз за пределы Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации, в соответствии с таможенной процедурой экспорта в общем объеме 7 млн т, за исключением семян зерновых культур", - говорится в документе.

Контроль за исполнением поручен ФТС, Минсельхозу и Россельхознадзору.

27 марта Минсельхоз РФ сообщил о предложении с 1 апреля ввести квоту на экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы (за исключением семян зерновых культур) в размере 7 млн т. По мнению Минсельхоза, учитывая, что на Российскую Федерацию приходится более 80% производства и около 79% внутреннего потребления зерна в ЕАЭС, квота станет важным инструментом для рынков России и государств Евразийского экономического союза. При этом, по оценке Минсельхоза РФ, предлагаемые изменения не повлияют на достижение целей государственных программ Российской Федерации, а также показателя экспорта продукции АПК в 2020 году. Предложение было поддержано Минэкономразвития и Минпромторгом.