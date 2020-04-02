"Роснефть" и НПЗ Белоруссии подписали контракты на поставку нефти

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Компания "Роснефть" подписала контракты на поставку нефти с белорусскими НПЗ, поставки будут осуществляться на озвученных компанией ранее условиях - с премией $5 за тонну. Об этом сообщили журналистам в "Роснефти".

"Роснефть" и белорусские НПЗ подписали контракты на поставку нефти в Белоруссию. Поставки будут осуществляться на условиях, о которых компания сообщала ранее - то есть с премией $5 за тонну", - сообщили в компании.

23 марта компания сообщала, что решение о возобновлении поставок нефти в Белоруссию "Роснефтью" принято на условиях премии $5 за тонну к цене, которую предлагала компания.

Как сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, оформленных маршрутных поручений пока нет, но заявка по поставкам от "Роснефти" есть. "Пока документов для оформления маршрутных поручений не было. Графиком поставки предусмотрены, и заявка "Роснефти" на поставки есть", - сказал он.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение на этот год. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Белоруссию, экспорт не прекратил только "Сафмар".