Федун: доходы РФ от новой сделки по сокращению добычи нефти могут вырасти на $100-200 млн

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Новая сделка по сокращению добычи между Россией, Саудовской Аравией и США нужна рынку, в случае ее реализации цена нефти может восстановиться на $15-20 за баррель, что увеличит доходы российского бюджета на $100-200 млн в день. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый вице-президент "Лукойла" Леонид Федун.

"Моя позиция по-прежнему такая: что сделка очень нужна России. Я считаю, что то предложение, которое звучало сегодня про 8-9 млн баррелей сокращения, это адекватно. При этом надо понимать, что нефть подорожает. Для России это дополнительные доходы в размере 100-200 млн долларов в день, если нефть вырастет на 15-20 долларов", - сказал он.

По мнению Федуна, сократить добычу "безусловно" должны все три крупнейшие нефтедержавы: Россия, Саудовская Аравия и США. При этом он отметил, что "США автоматически сократит, поскольку у них ожидается очень сильное падение добычи, которое многие компании не переживут".

"Мы знаем, что через месяц мировые хранилища нефти будет заполнены, а сегодня примерно 20% всей нефти поступает именно в хранилища, и нам придется просто останавливать добычу. Поэтому это правильная инициатива [о совместном регулировании добычи]", - считает топ-менеджер "Лукойла".

По мнению участников рынка, Федун является одним из самых авторитетных экспертов по вопросам деятельности ОПЕК и выступал за возобновление переговоров сразу после развала договоренностей на встрече в Вене 6 марта 2020 года. Напомним, что тогда Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться об условиях пролонгации договоренностей после марта, что привело к выходу стран из соглашения. На следующий день после неудачных переговоров нефть резко подешевела на 30%, опустившись до $31 за баррель. Пандемия коронавируса только ухудшила ситуацию, в результате чего нефть дешевела и до $22 за баррель, чего не случалось уже 20 лет.

Саудовская Аравия вечером 2 апреля официально отреагировала на предложение американского президента Дональда Трампа сократить добычу нефти в пределах 10 млн б/ с, чтобы восстановить баланс на рынке. Эр-Рияд предложил в срочном порядке созвать встречу ОПЕК+ и начать переговоры. Российский министр энергетики Александр Новак также сегодня заявлял, что Россия готова к консультациям.