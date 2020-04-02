Эксперт: простой ТЦ может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Простой торговых центров из-за продления нерабочих дней в РФ в связи с коронавирусом может привести к сокращению 10 млн рабочих мест в этой сфере к концу апреля. Такое мнение высказал ТАСС президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров.

"Развивается очень негативный сценарий. До 30 апреля президент объявил, что будут продолжены так называемые каникулы. При этом, к сожалению, реальных мер поддержки до настоящего момента не принято. <...> Мы обсчитали 2 тыс. центров, и понимаем, что наши потери порядка 50 млн [рублей] в день составляют. И 10 млн человек, которые задействованы в этой сфере, я думаю, что, к сожалению, через неделю-две останутся полностью без работы. Компании исчерпают свои финансовые подушки", - пояснил Шакиров.

Шакиров напомнил, что ретейлеры и торговые центры обращались к правительству с предложениями отменить налоги на шесть месяцев и объявить мораторий на полгода по банковским платежам.

"Мы сегодня обратились с очередным письмом. Мы попросили признать нашу отрасль пострадавшей ото всех этих воздействий", - сказал президент РСТЦ.