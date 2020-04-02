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Новак: себестоимость добычи барреля нефти на новых месторождениях в РФ не превышает $20

Глава Минэнерго добавил, что себестоимость добычи барреля нефти на старых месторождениях не превышает $7

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Себестоимость добычи нефти на старых месторождениях России не превышает $7 за баррель, а на новых месторождениях - $15-20. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-1".

"Если говорить о месторождениях, которые были введены в эксплуатацию давно, то себестоимость добычи у них колеблется от $3 до $7 за баррель. Себестоимость на новых месторождения колеблется на уровне $15-20", - сказал он.

Ранее глава "Роснефти" (крупнейшего производителя нефти в России) Игорь Сечин сообщал, что у компании низкая себестоимость добычи, которая составляет $3,1 за баррель.

2 апреля стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на пике выросла на 46,7% - до $36,29 за баррель. Однако затем рост замедлился, по данным на 18:06 мск Brent дорожает на 20,9% и торгуется на уровне $29,91 за баррель.

Саудовская Аравия вечером 2 апреля официально отреагировала на предложение президента США Дональда Трампа сократить добычу нефти в пределах 10 млн баррелей в сутки, чтобы восстановить баланс на рынке. Эр-Рияд предложил в срочном порядке созвать встречу ОПЕК+ и начать переговоры. Российский министр энергетики Александр Новак также заявлял, что Россия готова к консультациям.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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