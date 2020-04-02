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Минэнерго России намерено не допустить роста цен на топливо выше инфляции

Министр энергетики Александр Новак уточнил, что пока стоимость бензина на АЗС выросла на 2% в годовом выражении

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Минэнерго РФ в условиях резкого падения спроса на бензин и дизельное топливо ставит перед собой задачу не допустить роста цен на топливо выше инфляции. Пока стоимость бензина на АЗС выросла лишь на 2% в годовом выражении, сообщил в интервью телеканалу "Россия-1" министр энергетики Александр Новак.

"Основная задача - сохранить уровень цен не выше уровня инфляции. Сегодня они, если отметить цены за заправках, растут не выше инфляции. Если год к году брать цифры, то на автобензины цены в этом году выше, чем в прошлом году, всего на 2%, что ниже уровня инфляции", - сказал Новак.

По его словам, в настоящий момент происходит падение спроса на бензин, дизельное топливо и авиакеросин. "Сегодня спрос упал уже на 10-15%. Мы видим снижение потребления керосина из-за того, что остановились перелеты. Видим снижение потребления на автозаправочных станциях, в Европе уже на 30-40% снизилось. Мы надеемся, что в течение нескольких месяцев при выходе из карантина, при увеличении экономической активности, спрос будет увеличиваться", - добавил министр.

В интервью радио "Эхо Москвы" 2 апреля Новак говорил, что потребление бензина и дизельного топлива на российских АЗС на фоне борьбы с распространением коронавируса снизилось на 10-15%, в частности, Москве - на 20-30%. А в течение ближайшей недели или двух снижение может достигнуть 40%.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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