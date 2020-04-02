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Эксперты оценили, сколько времени займет восстановление экономики после нерабочего апреля

Аналитики считают, что падение экономики будет сравнимо с кризисом 2009 года

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Восстановление российской экономики после апреля, объявленного президентом Владимиром Путиным нерабочим, займет несколько месяцев и потребует значительных ресурсов, считают опрошенные ТАСС эксперты.

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2 апреля глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат.

Восстановление российской экономики после остановки потребует порядка 5-7 трлн рублей, считает заведующий лабораторией РАНХиГС, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев. "Здесь очень трудно посчитать за один месяц, но я думаю, что восстановление 5-7 трлн [рублей] потребует. Если мы вычленим эту сумму, я думаю, что 1-2 трлн [рублей] - это будет апрель. Я думаю, что это [срок восстановления экономики] тоже будет зависеть от продолжительности. Несколько месяцев, наверное, понадобится. Всего мгновенно не заработать, естественно, а еще и с учетом спросовых ограничений со стороны населения", - сказал Ведев.

Директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг считает, что падение экономики будет сравнимо с кризисом 2009 года. "Я рассуждаю так, что весь малый бизнес и значительная часть среднего не сможет производить денежных потоков. "Крупняк", конечно, будет работать, и финсектор тоже, и госуправление. С другой стороны, это позволит сохранить торговый баланс в относительно приличном состоянии, меньше покупок техники и так далее, - поясняет он. - Значит, рубль покрепче будет, крепче, чем сейчас, и инфляционное давление снизится. Падение ВВП явно будет сильнее, чем в 2014 году. Действительно, по результату приближаемся к 2009 году".

"Это, в принципе, скорее дефляционный фактор, здесь по инфляции и даже по курсу я не вижу какого-то большого влияния, - отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. - Курс больше определяется ситуацией с ценами на нефть, а карантин подразумевает сохранение слабого спроса [на нефть]".

По мнению Орловой, спад ВВП по итогам года составит 1%. "Конечно, если бы такой карантин был на неделю или на две, мы могли бы его пройти с околонулевым ростом, но я думаю, что карантин до конца апреля - он нас, конечно, в минус по этому году отправляет. Я думаю, [в апреле ВВП] будет порядка минус 20% год к году", - считает она.

Из-за нерабочих дней получить статистику банкротств малого и среднего бизнеса в апреле будет невозможно, так что делать выводы о том, как бизнес переживет апрель, можно лишь в мае, резюмирует экономист.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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