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Пандемия коронавируса нового типа

Титов в пятницу предложит Путину комплекс мер по поддержке бизнеса

Документ будет направлен по почте

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов 3 апреля предложит президенту страны Владимиру Путину комплекс мер по поддержке бизнеса в связи с продлением нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил в четверг журналистам советник бизнес-омбудсмена Антон Свириденко.

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Президент РФ ранее распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. По словам российского лидера, региональным властям будут предоставлены дополнительные полномочия, какой режим вводить для борьбы с коронавирусом.

"Созрел еще целый комплекс неотложных мер, завтра Борис Титов официально предложит его президенту. В дальнейшем мы будем еженедельно представлять власти скорректированную картину", - сказал Свириденко, уточнив, что документ будет направлен по почте.

По его словам, ситуация с коронавирусом "беспрецедентная, и президент проявил весьма взвешенный подход". "Да, режим так называемых нерабочих дней продлевается до 30 апреля, но право определять параметры этого режима, работы отдельных групп предприятий предоставлено регионам. Там, где ситуация с коронавирусом лучше, восстановление экономики запустят быстрее. Это значит, что регионы будут мотивированы и на борьбу с коронавирусом, и на скорейшее обоснованное прекращение ограничительных мер", - сказал он.

Свириденко отметил, что аппарат бизнес-омбудсмена запустил механизм экстренного мониторинга состояния бизнеса.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТитов, Борис ЮрьевичПандемия коронавируса нового типа
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