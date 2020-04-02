В Северной Осетии ввели налоговые преференции в связи с ситуацией с коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии ввели налоговые преференции для организаций и населения для обеспечения устойчивого функционирования экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы и правительства республики.

"На второй и третий кварталы 2020 года снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения. Есть необходимость в предоставлении льгот по транспортному налогу в размере 50% от налоговой ставки 2020 года в отношении транспортных средств, принадлежащих на праве собственности юридическим лицам, занятым в сельском хозяйстве", - говорится в сообщении.

Еще одной мерой станет освобождение на второй и третий кварталы 2020 года от оплаты земельного налога и налога на имущество организаций, в том числе и торговых центров, которые имеют договорные отношения с представителями малого бизнеса.

В плане мероприятий содержатся рекомендации органам местного самоуправления снизить корректирующий коэффициент, применяемый для исчисления единого налога на вмененный доход, и также установить льготы по земельному налогу. Предусмотрены и послабления арендных платежей на период действия указа главы республики от 18 марта, согласно которому в республике был введен режим повышенной готовности. В указанный период не будут взимать с субъектов малого и среднего бизнеса соответствующие платежи за аренду государственного и муниципального имущества.

"Это делается, исходя из поручения главы республики и для того, чтобы освободить указанные субъекты малого бизнеса от арендных платежей на время простоя, а затем и снизить арендные платежи. Еще одной мерой поддержки является отсрочка до конца 2020 года уплаты авансовых платежей за первый квартал по налогу на имущество организаций и земельному налогу", - цитирует пресс-служба министра экономического развития республики Казбека Томаева.

Ситуация с коронавирусом

В Северной Осетии подтверждены четыре случая заражения коронавирусом. Всего под медицинским наблюдением находятся 548 жителей республики.