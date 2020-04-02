Эксперты: без договоренностей о снижении добычи нефть упадет ниже $23

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Стоимость нефти может снова опуститься до $23 за баррель и ниже, если в ближайшее время ожидания рынка относительно возможной сделки крупнейших экспортеров по сокращению добычи нефти не оправдаются, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Без гарантии

После заявлений президента США Дональда Трампа, в которых он выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия договорятся о сокращении добычи нефти на 10-15 млн баррелей в сутки, цена Brent на пике взлетела на 46,7% - до $36,29 за баррель.

Однако подобные словесные интервенции стоит воспринимать с большой осторожностью - если они не подтвердятся, нефтяные котировки рискуют вновь сползти к $23 за баррель и ниже, предупреждают эксперты.

Официальных комментариев от Саудовской Аравии и России о готовности начать такие переговоры нет, как и гарантий того, что переговоры завершатся успехом, отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

"Наибольшие сомнения в этой плоскости вызывает то, что США - в рамках текущих заявлений Трампа - снова дистанцируются от участия в сделках по сокращению добычи с другими экспортерами. Сейчас в информационном поле мы видим комментарии о том, что саудиты рассматривают сокращение [добычи] лишь при присоединении других экспортеров, в том числе Мексики и США", - поясняет эксперт.

Покатович добавил, что даже в случае реализации столь существенных объемов сокращения (10-15 млн баррелей в сутки, тогда как в рамках ОПЕК+ суточная добыча была ограничена лишь на 1,7 млн баррелей - прим. ТАСС) на нефтяном рынке может сохраниться дисбаланс - снижение мирового спроса может продолжиться и превысить текущее снижение в 15-20 млн баррелей в сутки.

По оценкам эксперта, для быстрого восстановления баланса потребуется убрать с рынка вплоть до 25 млн баррелей в сутки, что сейчас кажется не очень вероятным.

Тем не менее любое сближение позиций Саудовской Аравии и России будет означать прекращение ценовой войны, что поддержит рынок нефти, переживающий шок из-за падения спроса, вызванного эпидемией коронавируса, считает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

Будущее цен на нефть

Дополнительными сигналами к росту цен на нефть также стало объявление о банкротстве сланцевой компании Whiting Petroleum - довольно крупного игрока на американском рынке, поясняет аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

Параллельно с этим Международное энергетическое агентство представило данные о существенном (до 5 млн баррелей в сутки) объеме нефти, которую компании-экспортеры продают в убыток, в первую очередь в Канаде. Позднее эта информация подтвердилась данными о рекордном росте стоимости отправки сланцевой нефти из США в Китай.

Рынок сейчас не очень понимает, что происходит, каковы будут договоренности и будут ли они вообще, отмечает Емельянов.

"Вероятнее всего, сенсация преувеличена, а значит, баррель вернется в верхнюю часть диапазона $25-30, где он находился в последние недели", - добавляет эксперт. Если же страны действительно договорятся о рекордном сокращении добычи, то нефтяные котировки могут подняться и до $40, и до $45-50 за баррель, считает Емельянов.

Однако пока общая ситуация говорит о более поступательном росте - в пределах $35 за баррель, резюмирует он.

Покатович из "БКС Премьер" в свою очередь видит преобладание рисков нового активного снижения цен на нефть и того, что рынок может продемонстрировать "зеркальный" резкий спад к $20-23 за баррель, если заявления о возможном сокращении добычи не подтвердятся.

"В ближайшей перспективе ожидаем формирование нефтяных цен в диапазоне $23-28 за баррель, - говорит эксперт. - Закрепление нефтяных цен на уровнях $30 за баррель и движение к уровням $35-40 и выше видится возможным лишь в случае значительного улучшения фундаментального баланса рынка за счет либо восстановления мирового спроса, либо за счет реальных скоординированных действий экспортеров по масштабному сокращению нефтедобычи".