Минсельхоз: аграрии России проводят посевную кампанию в штатном режиме

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Аграрии России проводят посевную кампанию в штатном режиме в соответствии с погодными условиями. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Минсельхозе.

"В соответствии с разъяснениями Минтруда РФ организации сельскохозяйственной отрасли, задействованные в весенних полевых работах, осуществляют деятельность в штатном режиме в соответствии с погодными условиями", - сообщил официальный представитель министерства.

Вместе с тем директор аналитического центра "Совэкон", который специализируется на исследовании зернового рынка, Андрей Сизов сообщил о том, что на юге России было зафиксировано несколько случаев, когда возникали сложности с получением пропусков на осуществление посевных работ.

"Я слышал, что речь идет о нескольких случаях. Это Краснодар. Он особенно важен тем, что это один из ключевых растениеводческих регионов и там идет вовсю посевная", - сказал он.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозу Минсельхоза, урожай зерна в России в 2020 году составит 125,5 млн тонн.