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Общественники попросили президента России ввести мораторий на увольнение сотрудников

В движение "Сильная Россия" обращаются сотни людей, которых вынуждают написать заявление

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Общероссийское общественное движение "Сильная Россия" обратилось к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести мораторий на увольнение сотрудников до конца апреля. Об этом ТАСС сообщил председатель движения Антон Цветков.

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"Сильная Россия" обращается к президенту с просьбой ввести мораторий на увольнения до конца апреля. Мы понимаем, что буквально в эти минуты руководством государства разрабатывается очередной пакет мер поддержки экономики. И мы просим включить в них мораторий на увольнение сотрудников. Эта мера должна применяться в трудовых правоотношениях в период с 30 марта по 30 апреля 2020 года. Сегодня десятки, возможно, даже сотни тысяч работодателей находятся в шоковом состоянии - из-за карантина просели до ноля целые отрасли экономики. В этом шоковом состоянии многие из них принимают импульсивные, необдуманные решения и увольняют сотрудников", - сказал он.

Цветков также отметил, что к ним обращаются сотни людей, которых вынуждают написать заявление. "Сейчас не принимают людей трудовые инспекции, которые могли бы помочь людям отстоять свои права. Поэтому единственный выход - полный мораторий на увольнения в период карантина. При этом государство всем добропорядочным работодателем должно предоставить налоговые льготы. Не отсрочку, а именно льготы на этот сложный период", - отметил Цветков.

Он считает, что такие решения позволят снизить социальную напряженность и повысить уровень доверия между властью, бизнесом и обществом.

Президент России Владимир Путин 2 апреля объявил о продлении нерабочих дней в РФ из-за коронавируса до конца апреля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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