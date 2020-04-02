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Представитель нефтяного регулятора США обсудил с Новаком сокращение добычи

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Член руководства железнодорожной комиссии Техаса (курирует вопросы, касающиеся энергоносителей) Райан Ситтон сообщил в четверг в Twitter, что обсудил с главой Минэнерго РФ Александром Новаком возможность сокращения предложения нефти в мире на 10 млн баррелей в сутки в свете распространения коронавируса.

"Только что провел отличную беседу с российским [министром Александром] Новаком. Хотя обычно мы конкурируем, мы согласились, что из-за COVID-19 [вызываемое коронавирусом заболевание] требуется беспрецедентный уровень международного сотрудничества. Обсудили сокращение предложения [нефти] на 10 млн баррелей в сутки, - написал Ситтон. - С нетерпением жду возможности вскоре поговорить с [наследным] принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом".

Теги
Новак, Александр ВалентиновичСШАРоссияСаудовская АравияСауд, Мухаммед бен Сальман, Аль
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