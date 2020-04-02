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Мировые цены на нефть

Reuters: Трамп не намерен просить нефтяные компании США снижать добычу

При этом американский лидер будет обсуждать тему снижения добычи внутри страны, сообщает агентство со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов не в курсе официальных деталей каких-либо договоренностей между Россией и Саудовской Аравией по поводу добычи нефти и не собираются обращаться к своим частными производителями с призывом снижать добычу. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга, говорившего на условиях анонимности.

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По его словам, президент США Дональд Трамп 3 апреля встретится с главами крупнейших американских нефтяных компаний. Он будет обсуждать тему снижения добычи внутри США, однако не будет обращаться к представителям отрасли с предложением согласиться на координированное снижение, сообщил он.

Представитель администрации подчеркнул, что власти США ожидают значительного сокращения добычи со стороны России и Саудовской Аравии, однако они не в курсе деталей каких-либо договоренностей.

Ранее Трамп выразил надежду на то, что Саудовская Аравия и Россия договорятся о сокращении мирового предложения нефти на 10-15 млн баррелей. Эр-Рияд в свою очередь предложил в срочном порядке созвать встречу ОПЕК+ и начать переговоры. Российский министр энергетики Александр Новак также заявлял в четверг, что Россия готова к консультациям.

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение 3 лет и позволявшая сохранять цены на углеводороды в районе 60 долларов за баррель путем ограничения добычи, перестала работать 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Москва предлагала продлить соглашение на прежних условиях, причем только на второй квартал 2020 года, а Эр-Рияд - усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Теги
СШАМировые цены на нефтьТрамп, Дональд
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