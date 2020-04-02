Reuters: Трамп не намерен просить нефтяные компании США снижать добычу

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов не в курсе официальных деталей каких-либо договоренностей между Россией и Саудовской Аравией по поводу добычи нефти и не собираются обращаться к своим частными производителями с призывом снижать добычу. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга, говорившего на условиях анонимности.

По его словам, президент США Дональд Трамп 3 апреля встретится с главами крупнейших американских нефтяных компаний. Он будет обсуждать тему снижения добычи внутри США, однако не будет обращаться к представителям отрасли с предложением согласиться на координированное снижение, сообщил он.

Представитель администрации подчеркнул, что власти США ожидают значительного сокращения добычи со стороны России и Саудовской Аравии, однако они не в курсе деталей каких-либо договоренностей.

Ранее Трамп выразил надежду на то, что Саудовская Аравия и Россия договорятся о сокращении мирового предложения нефти на 10-15 млн баррелей. Эр-Рияд в свою очередь предложил в срочном порядке созвать встречу ОПЕК+ и начать переговоры. Российский министр энергетики Александр Новак также заявлял в четверг, что Россия готова к консультациям.

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение 3 лет и позволявшая сохранять цены на углеводороды в районе 60 долларов за баррель путем ограничения добычи, перестала работать 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Москва предлагала продлить соглашение на прежних условиях, причем только на второй квартал 2020 года, а Эр-Рияд - усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.