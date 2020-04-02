Эксперт указал, что у малого и среднего бизнеса нет запасов для сохранения рабочих мест

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Малый и средний бизнес в России не обладает достаточными запасами, чтобы справиться с последствиями нерабочего режима, введенного из-за распространения нового коронавируса. Такое мнение выразил в четверг первый вице-президент объединения предпринимателей "Опора России" Азат Газизов в интервью телеканалу РБК .

"Запас прочности <...> у малого и среднего бизнеса отсутствует напрочь. Люди еще не восстановились <...> с 2014 года. Они пришли к уровню 2014 года в 2020 году. И на данный момент они работают практически с колес, то есть хозяин "ест последнее". <...> И 20 млн сотрудников, которые работают в малом и среднем бизнесе, получается, они являются заложниками ситуации", - сказал он.

По его словам, с подобной проблемой сталкиваются все отрасли, поэтому неправильно выделять области, которые сильнее пострадали от ситуации. Для того, чтобы помочь малому и среднему бизнесу сохранить рабочие места, как отмечает Газизов, необходимо внедрять систему грантов, как это делают западные коллеги.

"Нужно прямое денежное вливание, иначе малый и средний бизнес физически не может это сделать (сохранить рабочие места и выплачивать зарплату - прим. ТАСС)", - добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин 2 апреля объявил о продлении нерабочих дней в РФ из-за коронавируса до конца апреля.