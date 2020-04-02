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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Американские индексы выросли на 1-2% на фоне возможного сокращения предложения нефти

Нефть марки WTI подорожала на $3,87

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Ключевые американские биржевые индексы выросли к завершению торгов в четверг на фоне возможного сокращения мирового предложения нефти на 10-15 млн баррелей. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 469,93 пункта (2,24%) и установился на отметке 21 413,44 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, набрал 56,40 пункта (2,28%) и оказался на отметке 2 526,9 пункта. Рост индекса электронной биржи Nasdaq составил 126,73 пункта (1,72%) - до отметки 7 487,31 пункта.

Нефть марки WTI подорожала на $3,87 (18,25%). К 16:30 по времени Восточного побережья США (23:30 мск) цена поставок энергоносителя в мае составляла $25,07.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Саудовская Аравия и Россия договорятся о сокращении мирового предложения нефти на 10-15 млн баррелей. Эр-Рияд в свою очередь предложил в срочном порядке созвать встречу ОПЕК+ и начать переговоры. Российский министр энергетики Александр Новак также заявил в четверг, что Россия готова к консультациям.

"Инвесторы изо дня в день хватаются за позитивные новости, как за соломинку, - приводит агентство Associated Press слова специалиста инвестиционной компании Federated Hermes. - Обвал на рынке энергоносителей оказывает значительное давление на американскую экономику, но оно совсем не такое сильное, как от нового коронавируса".

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая сохранять цены на углеводороды в районе $60 за баррель путем ограничения добычи, перестала работать 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Москва предлагала продлить соглашение на прежних условиях, причем только на второй квартал 2020 года, а Эр-Рияд - усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Теги
СШАСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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