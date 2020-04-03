МВФ сообщил, что экономика Украины может много потерять из-за сокращения числа переводов

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Экономика Украины может понести существенные потери из-за сокращения числа денежных переводов, поскольку многие рабочие в связи с распространением коронавируса возвращаются домой. Об этом заявил в четверг заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда (МВФ) Владислав Рашкован, который представляет в фонде Украину и 14 других стран, в ходе видеоконференции "Атлантического совета".

"Я говорю в данный момент за Болгарию, Румынию, Молдавию и Украину. Что касается общего, то вызванный распространением коронавируса кризис значительно влияет на экономики, - сказал он. - Мы видим, что правительства стран, центробанки испытывают трудности, частный сектор также разделяет бремя. Все четыре страны являются зависимыми от импорта нефти".

"Ситуация бьет по существующим каналам, денежные переводы играют важную роль. Например, на Украине это составляет около 11 процентов ВВП, - отметил представитель МВФ. - Пока потери не подсчитаны, но они могут быть существенны, поскольку многие рабочие вернулись из Великобритании, Испании, Италии и Польши. Люди возвращаются в свои страны, необходимо стимулировать потребление и спрос".

По словам Рашкована, Украина полагается на макрофинансовую помощь ЕС.

"Украина, как и многие другие открытые экономики, может пострадать от кризиса, ожидается сокращение цен на украинский экспорт", - отметил он.

На Украине с 17 марта до 24 апреля действует карантин, с 26 марта по всей территории введен режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на вечер четверга в стране зафиксированы 897 случаев заражения коронавирусом, количество летальных исходов увеличилось до 22, выздоровели 19 человек.