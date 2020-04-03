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Объем инвестиций компаний Хайнаня в страны "пояса и пути" в 2019 году достиг $2,39 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 3 апреля. /ТАСС/. Объем инвестиций предприятий южной китайской провинции Хайнань в компании из стран-членов инициативы "Один пояс - один путь" в 2019 году составил 2,39 млрд долларов, что в 69 раз превысило показатель 2018 года. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Инвестиции со стороны хайнаньских предприятий получили 33 компании из 17 стран и регионов, входящих в инициативу "пояса и пути". По данному показателю провинция Хайнань заняла восьмое место в Китае. Капиталовложения в азиатском регионе составили 1,73 млрд долларов - 72,28% от общего объема соответствующих инвестиций, которые направлялись, в основном, в сферу услуг, транспорт, логистику и по ряду других направлений.

В 2019 году, согласно официальным данным властей, до 1,5 млрд долларов (на 107,8%) увеличился и общий объем иностранных инвестиций в провинцию Хайнань. В ближайшее время провинция планирует активно привлекать инвестиции в такие сферы, как финансовые услуги, производство и аренда экологически чистого транспорта, выпуск лекарств и медицинского оборудования. Все эти проекты нацелены на превращение острова в зону передового развития Восточной и Юго-Восточной Азии.

В настоящее время в провинции Хайнань идет реализация проекта по построению пилотной зоны свободной торговли, о запуске которого председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года. Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов.

Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

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