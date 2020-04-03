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Пандемия коронавируса нового типа

NYT: Trump Organization обсуждает с кредиторами возможность отсрочки по выплатам

В частности, среди кредиторов - Deutsche Bank

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Компания Trump Organization, которой руководят сыновья президента США Дональда Трампа, обсуждает с кредиторами и властями возможность предоставления ей отсрочки по некоторым текущим платежам из-за трудностей, вызванных распространением нового коронавируса. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на источники.

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По их данным, Trump Organization недавно обсуждала со своим главным кредитором - германским банком Deutsche Bank - возможность предоставить ей отсрочку по обслуживанию части кредитов. Компания на прошлой неделе также наводила справки у властей округа Палм-Бич (штат Флорида) относительно изменения графика внесения ежемесячной платы за аренду земли под свой гольф-клуб.

Консультации в обоих случаях носили предварительный характер. Пока нет ясности, удастся ли Trump Organization добиться желаемых поблажек, уточняют источники газеты.

Журнал Forbes ранее в четверг опубликовал данные о том, что суммарная стоимость активов, принадлежащих президенту Трампу, вследствие экономического ущерба, нанесенного распространением нового коронавируса, сократилась примерно на $1 млрд - до $2,1 млрд. Основным фактором стало сокращение стоимости принадлежащей Трампу недвижимости.

Еще до инаугурации Трамп заявил, что покинул все занимаемые посты в принадлежащей ему компании Trump Organization, чтобы передать их под управление своих сыновей Дональда и Эрика. При этом Трамп не стал избавляться от своих компаний, так как это, по словам юристов, означало бы их распродажу за бесценок в ущерб интересам остальных членов семьи.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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