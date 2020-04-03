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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Конгрессмены США просят Помпео оказать давление на Эр-Рияд и Москву из-за цен на нефть

По их мнению, это необходимо, чтобы "предотвратить нанесение действиями этих иностранных государств ненужного ущерба экономике по всему миру"

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Американские конгрессмены призвали в четверг госсекретаря США Майкла Помпео оказать давление на Саудовскую Аравию и Россию в связи с ситуацией на нефтяном рынке.

"Мы пишем, чтобы призвать вас принять меры для предотвращения чрезмерной добычи нефти Саудовской Аравией и Россией. Важно, чтобы американское правительство ответило [на это] решительными действиями", - говорится в распространенном письме, направленном законодателями главе американского внешнеполитического ведомства. Свои подписи под документом поставили лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти (от штата Калифорния), а также его однопартийцы Мэк Торнберри (от штата Техас) и Грег Уолден (от штата Орегон).

"Крайне важно, чтобы Госдепартамент использовал соответствующее дипломатическое давление, чтобы предотвратить нанесение действиями этих иностранных государств ненужного ущерба экономике по всему миру", - заявляют американские законодатели.

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая сохранять цены на углеводороды в районе $60 за баррель путем ограничения добычи, перестала работать 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Москва предлагала продлить соглашение на прежних условиях, причем только на второй квартал 2020 года, а Эр-Рияд - усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Теги
СШАРоссияСаудовская АравияПомпео, Майкл (Майк)Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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