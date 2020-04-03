Власти США начнут выплаты по антивирусному пакету мер в течение двух недель

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Администрация США начнет выплаты гражданам в рамках пакета мер по преодолению последствий коронавируса в течение двух недель. Об этом сообщил в четверг на брифинге в Белом доме министр финансов Стивен Мнучин.

"Я ранее говорил, что это займет три недели, теперь говорю о двух неделях. Через две недели первые деньги начнут поступать, - сказал Мнучин. - Когда [администрация президента США Барака] Обамы направляла чеки, это заняло месяцы и месяцы. Граждане нуждаются в деньгах прямо сейчас".

"Мы сделаем это за две недели", - отметил он.

Президент Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около $1,2 тыс. на человека.