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Потанин предлагал акционерам "Норникеля" перенести выплату дивидендов на время кризиса

Однако второй крупнейший акционер - "Русал" - выступил против этой инициативы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Основной акционер и президент "Норникеля" Владимир Потанин предлагал другим акционерам компании обсудить вопрос о переносе выплаты дивидендов в 2020 году в связи со сложившейся экономической ситуацией, однако второй крупнейший акционер - "Русал" - выступил против этой инициативы. Об этом Потанин рассказал в интервью "Комсомольской правде".

"Во время кризиса не надо раздражать людей высокими дивидендами. Лучше создать резервы. Поэтому в этом году я предложил основным акционерам рассмотреть вопрос о переносе выплаты дивидендов, пока не рассосется ситуация. Но поддержки от коллег из "Русала" не получил", - сказал Потанин, напомнив, что "всегда был сторонником того, чтобы часть прибыли направлять не на дивиденды, а на инвестиционную программу "Норникеля". По его словам, дивиденды, в соответствии с дивидендной политикой компании, могут быть выплачены по нижней границе.

"Поэтому в соответствии с соглашением у нас есть формула, по которой есть некий минимум дивидендов, который мы обязаны выплачивать, - его мы и выплатим. Как говорится, коллег я тоже могу понять, у них свои финансовые трудности, которые они в значительной степени решают за счет дивидендов "Норильского никеля", - добавил бизнесмен.

Акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Потанина (владеет 33,8% акций), "Русал" (27,8% акций), основным акционером которого на тот момент являлся Олег Дерипаска, и Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (4,2% акций) - в 2012 году подписали новое акционерное соглашение, предусматривающее, в частности, выплату дивидендов исходя из плавающей ставки, рассчитанной как доля EBITDA, привязанная к уровню задолженности. Согласно дивидендной политике, минимальный уровень дивидендов до 2022 года установлен в размере $1 млрд. Дерипаска и Потанин имели давние разногласия по стратегии управления "Норильским никелем", объему дивидендов и участию компании в инвестпроектах. Основное акционерное соглашение "Норникеля" действует до 1 января 2023 года.

Риски для компании

При этом Потанин отметил, что объем дивидендных выплат - это единственное, на чем для компании может отразиться текущий экономический кризис: даже в случае, если связанный с новым коронавирусом карантин затянется и компания сможет реализовать только часть производимой продукции, существенных рисков для "Норникеля" в 2020-2021 годах это не несет.

"Останавливаются самые разные потребители нашей продукции, включая производство автомобилей и электромобилей, где требуются никель и палладий. И если карантин затянется, то может получиться так, что даже не весь произведенный нами товар можно будет реализовать.Сейчас мы делаем разные стресс-тесты. По снижению цены на металлы - на 10, 20, 30 процентов. Второй вид стресс-тестов - это на случай, если 10, 15 или 20 процентов продукции останется нереализованной. Но даже и при таких цифрах в 2020-2021 годы для компании существенных рисков не наступает. Единственное, на чем это отразится, так это на объеме дивидендов", - отметил глава "Норникеля".

Теги
РоссияПотанин, Владимир ОлеговичДерипаска, Олег Владимирович
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Потанин заявил, что финансовое положение "Норникеля" до 2023 года останется стабильным
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