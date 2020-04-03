Трамп заявил, что не обсуждал сокращение добычи нефти в США с Путиным и саудовским принцем

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что не обсуждал с главой российского государства Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом сокращение объемов добычи нефти в США.

"Мы это (сокращение добычи в США - прим. ТАСС) не обсуждали. Они бы этого хотели, это хорошо для их стран, - сказал Трамп в четверг на брифинге в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос. - Но мы это не обсуждали".

Дональд Трамп считает, что Россия и Саудовская Аравия в скором времени могут договориться о сокращении объемов добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки или более.

"Это может быть 10 млн [баррелей в сутки], может, больше, может, на 15 [млн баррелей в сутки]", - сказал он.

"Надеюсь, они достигнут соглашения. <...> Надеюсь, они объявят о чем-то в скором времени", - добавил президент США.