Потанин заявил, что финансовое положение "Норникеля" до 2023 года останется стабильным

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Финансовое положение "Норникеля" стабильно несмотря на кризис, вызванный пандемией нового коронавируса, компания обеспечена ликвидностью до 2023 года. Об этом сообщил в интервью "Комсомольской правде", опубликованном в пятницу на сайте издания, основной акционер и президент горно-металлургической компании Владимир Потанин.

Он назвал текущий кризис "в первую очередь медицинским" и отметил, что если в предыдущий кризис 2008 года многие компании крупного бизнеса "бросились к правительству за помощью, за льготами, за кредитами, то сейчас они набрали хорошую спортивную форму". Также, по его мнению, российская банковская и финансовая система "подошла к кризису в лучшей форме, в какой она когда-либо была".

"Мы в "Норильском никеле", конечно, не готовились к такому варианту развития событий и даже в страшном сне не могли его представить, но, тем не менее, постепенно реструктурировали наши кредитные обязательства, и сейчас мы до 2023 года обеспечены ликвидностью и имеющимися в доступности кредитными линиями. То есть в принципе на горизонте трех лет мы просматриваем свое достаточно надежное финансовое положение", - сказал глава "Норникеля".

Он подчеркнул, что так как перед компанией, в отличие от прошлого кризиса, не стоит задачи "не разориться" и она находится в хорошей форме, она должна, во-первых, позаботиться о своих работниках и защитить их здоровье и благополучие. "А второе - посмотреть вокруг себя и помочь муниципальным образованиям, городам, особенно моногородам, в которых мы находимся", - заключил Потанин.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР. В 2019 г. "Норникель" в нарастил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) почти в 2 раза по сравнению с показателем 2018 г., - до 5,97 млрд долларов.

О коронавирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.