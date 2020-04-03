"Норникель" предоставил каникулы по платежам работающим на его объектах предприятиям МСБ

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. "Норникель" в условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса нового типа, предоставил месячные каникулы по аренде и платежам для предприятий малого и среднего бизнеса, работающих на объектах компании. Об этом в интервью "Комсомольской правде" рассказал основной акционер и президент горно-металлургической компании Владимир Потанин.

По мнению Потанина, текущий экономический кризис, в отличие от кризиса 2008 года, коснулся в первую очередь обычных людей и малого и среднего бизнеса, в то время как предыдущий был "кризисом богатых и сильных". Кроме того, по словам бизнесмена, недавнее решение об обложении налогом процентов по вкладам в размере более 1 млн рублей является справедливой мерой и может расцениваться как "налог на богатство", который должен быть направлен на поддержку малого бизнеса и людей, которые страдают от экономического кризиса.

"Я это вижу напрямую: на объектах "Норильского никеля" зарегистрировано более 5,5 тыс. малых и средних бизнесов, там работают более 12 тыс. жителей Норильска. И вот сейчас многие из них могут закрыться. Что мы делаем - даем на месяц каникулы по аренде и по коммунальным платежам. Те, кто продолжает работать навынос, платят только "коммуналку". От нас это поддержка на 40 млн рублей по арендным платежам и 15 млн рублей - по коммунальным. И договариваемся с городом, чтобы такие же условия были по муниципальным объектам. Это примерно сопоставимые суммы", - сказал глава "Норникеля".

При этом бизнесмен не исключил, что "рано или поздно" правительству предстоит задуматься о прямых субсидиях для малого и среднего бизнеса по аналогии с другими странами. "Есть хорошие примеры субсидирования малых и средних предприятий. Мы их стараемся как-то поддержать хотя бы в первый месяц, но надо думать, как им жить дальше. Чтобы они не поувольняли своих работников. Это вопрос политической стабильности", - считает Потанин.