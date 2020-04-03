Facebook рассчитывает нанять 10 тыс. сотрудников в этом году

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Американская корпорация Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, планирует взять на работу 10 тыс. человек в текущем году, несмотря на тяжелые экономические последствия распространения в мире нового коронавируса. Об этом сообщила в четверг телеканалу CNBC исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг.

"Мы будем нанимать [сотрудников] очень агрессивным темпом", - отметила она. Сэндберг не уточнила, идет ли речь о штатных работниках или контрактниках.

Исполнительный директор Facebook утвердительно ответила на вопрос, способна ли компания в нынешних условиях исключить возможность увольнений. "Нам повезло, что мы способны на это", - ответила Сэндберг. "На нас лежит ответственность поступить именно так - сохранить свой штат, но при этом набрать еще людей, потому что они нам нужны", - добавила она.

Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Согласно последним оценкам, совокупная ежемесячная аудитория соцсети компании превышает 2,5 млрд пользователей. В компании утверждают, что более 2,89 млрд человек в мире хотя бы раз в месяц пользуются одним из ее сервисов. В этот список включены соцсети Facebook и Instagram, а также приложения WhatsApp и Messenger.