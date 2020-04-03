Boeing приостановит выпуск военных вертолетов и конвертопланов из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing из-за пандемии коронавируса закроет до 20 апреля предприятие в штате Филадельфия, которое выпускает тяжелые военно-транспортные вертолеты H-47 Chinook, конвертопланы V-22 Osprey и многоцелевые вертолеты MH-139A Grey Wolf, предназначенные для защиты шахт межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Boeing.

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"Boeing приостановит работу [своих объектов в городке Ридли] в конце рабочего дня в пятницу, 3 апреля. На этом предприятии производятся в том числе H-47 Chinook, V-22 Osprey и MH-139A Grey Wolf", - информировала корпорация. По ее словам, работа предприятия возобновится 20 апреля.

Сотрудники этих объектов переводятся на удаленный режим работы. Тем, чьи обязанности не позволяют работать в таком режиме, уйдут в отпуск с сохранением содержания за 10 дней.

Boeing и до появления трудностей, касающихся коронавируса, переживала серьезный кризис: в декабре минувшего года было объявлено о приостановке выпуска самолетов Boeing 737 MAX. Эксплуатация самолета этой модели временно прекращена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.